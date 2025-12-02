La sicurezza è un tema serio non una bandiera di parte | Minasi risponde a Irto

"Usare l'assalto a un portavalori per attaccare il governo evocando una presunta destra che abbandona i territori, significa affrontare un tema cruciale e delicato, come la sicurezza, con leggerezza e finalità personali, che non fanno onore all'incarico elettivo che si ricopre, nel nome dei.

