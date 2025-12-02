La sfida di Vannacci al presepe oscurato | la Natività nello nello zainetto militare | Noi lo portiamo ovunque video

Secoloditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vannacci ne escogita un’altra delle sue: il presepe portatile da tenere addirittura nello zaino e con tanto di musica natalizia incorporata. Come mai questa trovata? Semplice,  l’europarlamentare leghista intende in tal modo polemizzare contro chi toglie il simbolo natalizio da «piazze e scuole»; contro chi per non offendere altre religioni e sensibilità camuffa il significato religioso, come accaduto nel centro di Bruxelles; e contro chi come a Genova preferisce un villaggio Babbo Natale al Presepe della nostra tradizione. Ecco allora che Vannacci escogita il suo presepe in miniatura: Gesù, Giuseppe e Maria – con tanto di bue asinello e pastorelli –  stretti l’uno all’altro in una grotta più piccola del solito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

