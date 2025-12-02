La sfida di Vannacci al presepe oscurato | la Natività nello nello zainetto militare | Noi lo portiamo ovunque video
Vannacci ne escogita un’altra delle sue: il presepe portatile da tenere addirittura nello zaino e con tanto di musica natalizia incorporata. Come mai questa trovata? Semplice, l’europarlamentare leghista intende in tal modo polemizzare contro chi toglie il simbolo natalizio da «piazze e scuole»; contro chi per non offendere altre religioni e sensibilità camuffa il significato religioso, come accaduto nel centro di Bruxelles; e contro chi come a Genova preferisce un villaggio Babbo Natale al Presepe della nostra tradizione. Ecco allora che Vannacci escogita il suo presepe in miniatura: Gesù, Giuseppe e Maria – con tanto di bue asinello e pastorelli – stretti l’uno all’altro in una grotta più piccola del solito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Milioni di italiani hanno assistito a una scena incredibile. Un giovane immigrato sfida apertamente Roberto Vannacci in TV, ma il generale perde la pazienza e lo umilia senza pietà. "Chi viene qui è ospite in una casa non sua", ha detto Vannacci, scatenand - facebook.com Vai su Facebook
Vannacci sfida tutti: “Voi togliete il presepe, io me lo porto dietro!” - Il presepe tradizionale viene reinterpretato dall’europarlamentare Roberto Vannacci, che ha realizzato una versione portatile inserita all’interno di uno zaino mimetico dell’Esercito. Si legge su msn.com
Il presepe di Vannacci nel suo zaino militare, l’ultima trovata dell’ex generale (con musichetta): «Così ce lo portiamo sempre con noi» – Il video - E ha lanciato una frecciata diretta a chi toglie il simbolo natalizio da «piazze e scuole» ... Scrive msn.com