La sessualizzazione infantile sta spopolando | le conseguenze sono allarmanti

Non molto tempo fa le pubblicità avevano un problema legato all’immagine della donna, vista e rappresentata come accessorio. Oggi quelle stesse pubblicità vengono guardate con occhio critico, evidenziando quanto fossero sessiste. Si potrebbe, quindi, credere che specifici meccanismi nocivi siano stati limitati per evitarne la normalizzazione. Purtroppo gli ultimi anni dimostrano il contrario. L’aspetto più preoccupante, visibile nelle campagne pubblicitarie, è l’erotizzazione sistematica dei minori. Tra social media, programmi televisivi o brand – anche di lusso – la sessualizzazione infantile sta spopolando e gli effetti rischiano di avere una risonanza preoccupante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

