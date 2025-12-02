L ’altro ispettore è una nuova serie in onda da stasera alle 21.30 su Rai 1 e RaiPlay. Diretta da Paola Randi ha come protagonista Alessio Vassallo, nei panni di Domenico Dodaro, per gli amici Mimmo. Dopo anni, un lutto e una figlia a carico, torna dalla Calabria nella sua Lucca per ricoprire un ruolo importante all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Cosa vedere su Netflix a novembre 2025: le novità più attese X Leggi anche › “Sandokan” versione 2025 arriva su Rai 1: Can Yaman sarà all’altezza di Kabir Bedi? Qui deve occuparsi di incidenti in aziende, sui cantieri, in fabbriche, cercare la verità dietro morti drammatiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La serie punta a sensibilizzare su un tema attuale e sulla cultura della sicurezza come valore universale