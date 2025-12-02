La scuola media resta chiusa per guasto | mancano pezzi di ricambio della caldaia

Agli studenti che frequentano la scuola media Pirandello si sono stati "regalati" due giorni supplementari di vacanza. E solo oggi sapranno se domani potranno tornare in classe. Colpa della caldaia che negli ultimi giorni della scorsa settimana è andata fuori uso. Subito sono stati allertati i tecnici ma il guasto si è rivelato di non facile soluzione. Con la scuola al freddo non è possibile fare lezione e così al sindaco Marco Re non è rimasto che emettere un’ordinanza con la quale si decreta la sospensione di ogni attività. "L’ufficio Infrastrutture e Sport ha segnalato il mal funzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola Pirandello di via Rogerio da Sedriano – scrive il sindaco nell’ordinanza –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

