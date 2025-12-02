La scalata Pd le battaglie pro-Pal la svolta con Renzi che umiliò D’Alema Chi è Federica Mogherini l’ex ministra fermata in Belgio per frode

Enfant prodige della sinistra italiana, ministra degli Esteri più giovane della storia della Repubblica, poi Alta rappresentante Ue e per la politica estera, infine rettrice del Collegio d’Europa. È Federica Mogherini il bersaglio più grosso del blitz della polizia belga scattato questa mattina attorno a un caso di presunta frode sulla gara d’appalto Ue per istituire l’Accademia diplomatica europea. L’altro nome che corre in queste ore di bocca in bocca è quello di Stefano Sannino, l’ ambasciatore italiano che con Mogherini ha lavorato a stretto contatto come segretario generale del Servizio europeo d’azione esterna, il «corpo diplomatico» europeo. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ci sono battaglie che resistono perché trovano un corpo collettivo in cui abitare. La Global Sumud Flotilla, finora, ha funzionato per questo: attorno a Gaza si è costruita una comunità. Le persone l’hanno scelta come specchio del mondo in cui vivono, come ter - facebook.com Vai su Facebook

La scalata Pd, le battaglie pro-Pal, la svolta con Renzi che umiliò D’Alema. Chi è Federica Mogherini, l’ex ministra fermata in Belgio per frode - A 40 anni divenne la ministra degli Esteri più giovane di sempre, poi balzò alla guida della diplomazia Ue. Segnala open.online

Pd, la scalata di Bernard Dika: «Mio padre arrivò in gommone dall'Albania, oggi ho conquistato 14 mila voti in Toscana» - Mi prendevano le impronte in Questura, poi andavo al liceo con le dita sporche ... Secondo corriere.it

Chi è il giovane sindaco della provincia di Roma che ambisce a prendersi il Pd Lazio. E "spaventa" il partito - Rieletto a settembre 2020 con una sorta di plebiscito (75%, oltre 9mila preferenze conquistate), l'anno dopo si è guadagnato anche la nomina a vicesindaco dell'ex Provincia, dopo aver ottenuto 122 ... Lo riporta romatoday.it