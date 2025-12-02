La scalata Mps e i veri compiti della politica sulle banche

Si può parlare pacatamente di banche senza entrare nelle vicende giudiziarie riguardanti l'acquisizione di Mediobanca da parte di Montepaschi – possibilmente in vista del "boccone più.

Scalata Mps a Mediobanca, le carte della Procura: dal Tesoro dichiarazioni non vere. L'intercettazione Lovaglio-Caltagirone sull'sms di Giorgetti e il ruolo di Bagnai - Nelle carte della Procura il ruolo che il ministero del Tesoro avrebbe giocato nella scalata di Mps a Mediobanca ... Riporta milano.corriere.it

Scalata Mps a Mediobanca, l'audio Caltagirone-Lovaglio e i dubbi sul ruolo del ministero del Tesoro: «Qualcuno ci ha dato il bidone» - Nelle carte della Procura di Milano sulla scalata di Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca i protagonisti smentiscono le note ufficiali del Mef. Secondo milano.corriere.it

Il Tesoro e l’operazione che ha salvato Mps. Le tappe verso la scalata a Piazzetta Cuccia - Il ministero dell'Economia, guidato da Giancarlo Giorgetti (in foto), ha scelto l'attuale amministratore ... Secondo msn.com

Mps-Mediobanca, pm: “nessun indagine sul Ministero dell’Economia”/ “Governo non era interessato alla scalata” - Mediobanca: “nessun indagine sul Mef, non fa nessuna scalata”. Lo riporta ilsussidiario.net

Scalata Mps, le ripercussioni. ‘Nessuno scossone in Toscana, l’occupazione è al sicuro’ - Siena, 26 gennaio 2025 – “L’offerta di Mps su Mediobanca in termini di ripercussioni sui dipendenti? Si legge su lanazione.it

La scalata di Mps a Mediobanca spiegata in modo semplice - Il Monte dei Paschi di Siena ha annunciato il tentativo di una scalata su Mediobanca attraverso il lancio di ... Scrive quotidiano.net