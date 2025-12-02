La Russa sollecita un provvedimento entro Natale per alleggerire il sovraffollamento nelle carceri
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un appello per un intervento immediato. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante la presentazione del libro “L’emergenza negata, il collasso delle carceri italiane” di Gianni Alemanno e Fabio Falbo, ha rivolto un appello diretto affinché entro Natale venga adottato un decreto o un provvedimento capace di consentire ai detenuti di scontare l’ultima parte della pena fuori dal carcere. “ Chi ha il potere di farlo dia respiro a queste persone ”, ha dichiarato La Russa. Dall’emergenza caldo all’emergenza umanitaria. La Russa ha ricordato che già in estate si era tentato di ottenere un provvedimento simile, motivato allora dall’ emergenza caldo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Argomenti simili trattati di recente
Il primo cittadino sollecita un’azione coordinata di Governo, ENAC, Autorità di regolazione, Regione - facebook.com Vai su Facebook
Carceri, La Russa: "Serve decreto entro Natale per fine pena a casa" - Il presidente del Senato: 'Pena non deve mai ledere la dignità della persona. Da adnkronos.com
Carceri, appello di La Russa: “Un decreto entro Natale per dare un po’ di respiro” - "Vogliamo cercare prima di Natale, per l'emergenza bontà e non l'emergenza ... Lo riporta msn.com
Ignazio La Russa: "Entro Natale auspico un decreto per il fine pena a casa" - Il presidente del Senato lancia l'appello alla presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo "L'emergenza negata" ... Lo riporta huffingtonpost.it
Carceri, La Russa "Spero in intesa unanime per provvedimento veloce" - "Ho incaricato la senatrice Rossomando di valutare la possibilità con l'accordo di tutti i gruppi di una proposta anche minimale, ma che se avesse l'unanimità poteva e potrebbe ... Come scrive notizie.tiscali.it