la russa sollecita un provvedimento entro natale per alleggerire il sovraffollamento nelle carceri

Un appello per un intervento immediato. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante la presentazione del libro "L'emergenza negata, il collasso delle carceri italiane" di Gianni Alemanno e Fabio Falbo, ha rivolto un appello diretto affinché entro Natale venga adottato un decreto o un provvedimento capace di consentire ai detenuti di scontare l'ultima parte della pena fuori dal carcere. " Chi ha il potere di farlo dia respiro a queste persone ", ha dichiarato La Russa. Dall'emergenza caldo all'emergenza umanitaria. La Russa ha ricordato che già in estate si era tentato di ottenere un provvedimento simile, motivato allora dall' emergenza caldo.

