La Russa punge il Milan | Rigore Lazio? Fossi stato Lotito

Gazzetta.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Senato alla Gran Gala Aic ritorna sull'episodio arbitrale di Milan-Lazio: "Il rigore c'era, capitano tutte a Lotito. Fossi in lui.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Russa appoggia Lotito sul rigore non dato contro il Milan - Il match di sabato sera allo stadio San Siro di Milano ha acceso una grossa polemica tra Milan e Lazio.

La Russa sul rigore non dato in Milan-Lazio: "Fossi Lotito mi arrabbierei tantissimo" - Tra gli ospiti al Gran Galà del calcio, a Milano, il presidente del Senato Ignazio La Russa, grande tifoso interista, che ha commentato il finale di Milan-

La Russa torna su Milan Lazio: «Povero Lotito, sempre a lui capitano. Facessero a me delle cose del genere…» - Le parole Al Gran Galà del Calcio, il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso ...

