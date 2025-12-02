La Russa contro il sovraffollamento nelle carceri | Chi è a fine pena trascorra il Natale a casa

Chi sta per finire di scontare la pena torni a casa per Natale e lasci il carcere. E’ la proposta lanciata oggi dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della presentazione del libro di Gianni Alemanno e Fabio Falbo “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”, presso CEOforLife, in piazza Colonna. Le parole di La Russa. “ Come è stato fatto a Ferragosto per affrontare l’emergenza caldo, si vari entro Natale un provvedimento, un decreto perché chi la pena l’ha già quasi interamente scontata possa magari continuare a scontarla dentro di sé o magari in un altro luogo”, ha detto la seconda carica dello Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La Russa contro il sovraffollamento nelle carceri: “Chi è a fine pena trascorra il Natale a casa”

