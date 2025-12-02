La Ruota della Fortuna la partita si stravolge sul finale E Gerry si emoziona per un ospite speciale

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 2 dicembre ha avuto un sapore decisamente diverso dal solito. I colpi di scena al tabellone si sono intrecciati a un’atmosfera particolarmente familiare, complice la presenza di un ospite speciale seduto tra il pubblico: Edoardo Scotti. Un inizio fuori dagli schemi che ha fatto da cornice al match del giorno, con il campione Mauro pronto a difendere il suo titolo contro i nuovi sfidanti, Alessandro e Gabriella. Una sfida che, complici gli imprevisti della puntata, ha avuto un epilogo inaspettato. “La Ruota della Fortuna”, Gerry si emoziona per uno spettatore speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la partita si stravolge sul finale. E Gerry si emoziona per un ospite speciale

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il grande successo di Ruota della Fortuna, la svolta verso il centro-sinistra dei talk di Mediaset con È sempre Cartabianca e Realpolitik e adesso il primato nella classifica dei manager più stimati d'Italia. Pier Silvio Berlusconi si sta preparando verso un nuovo s - facebook.com Vai su Facebook

La Ruota della Fortuna, la partita si stravolge sul finale. E Gerry si emoziona per un ospite speciale - Una serata speciale per Gerry Scotti, che nel pubblico de “La Ruota della Fortuna” accoglie il figlio e assiste al ribaltone di Alessandro ... Da dilei.it

La Ruota della Fortuna, Samira Lui lancia il sale e piange dalle risate - Oggi, lunedì 1° dicembre 2025, è iniziato un nuovo mese e una nuova settimana con La Ruota della Fortuna, tanto divertimento con Gerry e Samira che ironizzano sulla sfortuna dei concorrenti. Lo riporta libero.it

La Ruota della Fortuna: Arrivano Pio e Amedeo a parte la frecciatina a De Martino - La puntata del 28 novembre de La Ruota della Fortuna conquista con ironia, ospiti speciali e colpi di scena, mantenendo alto l'entusiasmo del pubblico. Scrive serial.everyeye.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti gioca sul fidanzato di Samira Lui: “Povero Luigi!” - Durante la puntata di venerdì 21 novembre de “La Ruota della Fortuna”, Gerry Scotti ha nominato, scherzando, il futuro marito della Lui: “Povero! Lo riporta dilei.it

Ascolti Tv 25 settembre: chi ha vinto tra La Ruota della Fortuna e la partita di Pasqualone ad Affari Tuoi - La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna continua a essere il fulcro della grande guerra degli ascolti Tv e anche nella giornata di giovedì 25 settembre sono i due programmi di Rai1 e Canale ... Segnala fanpage.it

La Ruota della fortuna in onda in prima serata: il torneo dei campioni contro la fiction Un professore 3 - Il programma condotto da Gerry Scotti andrà in onda giovedì 20 novembre alle ore 21:30 su Canale5. fanpage.it scrive