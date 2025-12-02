La Romagnola compie 50 anni Un lungo viaggio oltre le barriere
Ogni anno i suoi veicoli percorrono una distanza venti volte superiore alla circonferenza della terra. E’ la cooperativa La Romagnola, capace di accompagnare 300 persone ogni giorno. Un lavoro costante e puntuale che vede impegnati 58 dipendenti di cui 28 con disabilità e una flotta composta da 17 pulmini a nove posti e 13 autobus. Un impegno enorme che ha radici lontane. La Romagnola ha infatti compiuto 50 anni di attività e lo ha fatto celebrando domenica scorsa il traguardo raggiunto alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad, di Enrica Cavalli presidente di Banca Malatestiana, con l’attuale presidente Rudy Ballabene e l’ex Valter Bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
