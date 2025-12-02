La rivincita dell’errore | perché le foto sbagliate sono diventate una nuova manìa
Mentre gli smartphone lucidano ogni pixel fino alla sterilità, l’imperfezione torna a reclamare spazio nelle gallerie, nei libri d’arte, nel collezionismo. Fuori fuoco, sovraesposizioni, dita davanti all’obiettivo: ciò che era scarto diventa una nuova estetica. Dal volume Fotografie Sbagliate di Pia Valentinis alle mostre italiane che celebrano il difetto, fino ai «glitch» della cultura pop. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questo padre ha fatto un errore gravissimo, che ha messo a repentaglio la sua stessa vita Ha deciso di accompagnare in gita la sua bambina e altri 59 studenti in un vicino museo locale: - facebook.com Vai su Facebook