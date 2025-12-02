La Riserva Naturale Litorale Romano online con 30 nuovi itinerari
Fiumicino, 2 dicembre 2025 – È ufficialmente online la nuova sezione dedicata ai percorsi sul sito della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano: https:www.riservalitoraleromano.itpercorsi. Questo lancio rappresenta l’apice del progetto “Alla scoperta del Litorale di Roma tra terra e mare”, curato da Cyberia idee in rete – aps, che ha valorizzato 30 itinerari attraverso un notevole sforzo tecnico e creativo. Il progetto, avviato a giugno e in conclusione a fine dicembre, si pone l’obiettivo di rendere accessibili e guidate le esplorazioni delle bellezze naturali e della ricca storia del Litorale Romano per residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
