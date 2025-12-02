SANTA MARIA A MONTE La Fortezza di Pozzo riprende vita. A scommettere sulla storica magione sono Giacomo Sulas e Silvia Stagi, due professionisti del settore della ristorazione e dell’accoglienza turistica, che lasciano Forte di Marmi e investono nell’entroterra. Domenica 7 dicembre l’inaugurazione del ristorante Osteria di Pozzo e degli appartamenti con un’apericena. Per il 2026 il ripristino della piscina e la creazione di una spa in quella che era la "casina del guardiano". "Parlando con la proprietà, la famiglia Vanni, della storia di questa Fortezza ce ne siamo immediatamente innamorati e abbiamo deciso di spostare la nostra attività dal mare all’entroterra perché siamo convinti delle potenzialità di questa struttura e della zona – dicono Giacomo Sulas e Silvia Stagi nella conferenza stampa di presentazione del progetto con la sindaca Manuela Del Grande – Abbiamo gante idee e il nostro obiettivo è quello di interagire l’attività di Fortezza di Pozzo con il centro storico di Santa Maria a Monte che è bellissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rinascita della Fortezza di Pozzo: "Subito innamorati della sua storia. Da Forte dei Marmi all’entroterra"