La Regione Piemonte promuove la mobilità e la logistica sostenibile tra Italia e Svizzera

Novaratoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Piemonte aderisce a Ouestrail, l'associazione che promuove la collaborazione per lo sviluppo ferroviario nella Svizzera occidentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027.Lo ha deliberato la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Logistica Enrico Bussalino, in attuazione del Piano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Regione Piemonte Promuove Mobilit224