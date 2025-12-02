La Regione Piemonte promuove la mobilità e la logistica sostenibile tra Italia e Svizzera
La Regione Piemonte aderisce a Ouestrail, l'associazione che promuove la collaborazione per lo sviluppo ferroviario nella Svizzera occidentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027.Lo ha deliberato la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Logistica Enrico Bussalino, in attuazione del Piano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
