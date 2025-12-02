La Regione finanzia la cultura | oltre 50 mila euro per musei e patrimoni per la provincia

Dai nuovi percorsi immersivi a Imola, nel bolognese, ai rinnovati allestimenti per il pubblico giovane di Riccione, dalle soluzioni digitali per la valorizzazione del patrimonio adottate a Parma fino ai lavori diffusi nei musei e nelle case-studio del territorio bolognese. Sono solo alcuni dei 72. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altre letture consigliate

La Regione Siciliana conferma il finanziamento di 1,33 milioni di euro per l'illuminazione e l'efficientamento energetico dello stadio Esseneto di Agrigento. Un intervento atteso da anni, che permetterà lo svolgimento delle partite anche in notturna e renderà la - facebook.com Vai su Facebook

In Emilia-Romagna il patrimonio culturale diventa sempre più inclusivo, attrattivo e partecipato: al via 72 progetti finanziati dalla Regione con 1,7 milioni di euro - Dai nuovi percorsi immersivi a Imola, nel bolognese, ai rinnovati allestimenti per il pubblico giovane di Riccione (RN), dalle soluzioni digitali per la valorizzazione del patrimonio adottate a Parma ... Secondo sassuolo2000.it

Cultura, dalla Regione 1 milione di euro: ecco i progetti finanziati a Bergamo - Sono 85 i nuovi progetti finanziati da RegioneLombardia attraverso lo scorrimento delle graduatorie dell’Avviso Unico 2025, lo strumento che consente di sostenere iniziative culturali in tutti i ... Si legge su bergamonews.it

Oltre 151 milioni per le imprese culturali e creative, anche la Calabria tra le regioni destinatarie del bando “Cultura Cresce” - Il ministro Giuli: «Possibilità di crescita e di sviluppo per le imprese del Sud». Si legge su corrieredellacalabria.it

Crisi idrica, dalla Regione oltre 1 milione di euro a Misiliscemi (TP). Sindaco Tallarita: “Finanziati i due progetti presentati dal Comune” - Assegnati al comune di Misiliscemi (TP) due finanziamenti: 1 milione e 135 mila euro per gli interventi di recupero e ristrutturazione del serbatoio di Marracco e 119 mila euro per il partitore di Mar ... ilsicilia.it scrive

Cultura e sicurezza: oltre 8,9 milioni dal Ministero della Cultura per adeguamento sismico di 27 luoghi di culto, torri e campanili - Il Ministero della Cultura stanzia 8,96 milioni di euro del PNRR per la messa in sicurezza sismica di 27 luoghi di culto e campanili in 7 regioni. Come scrive msn.com

Lazio, oltre 6,8 milioni dalla Regione per sostenere gli oratori - 2026, con l’obiettivo di rafforzare le attività educative, formative e sociali che coinvolgono bambini, ... Si legge su rainews.it