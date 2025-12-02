La Regina Camilla sconvolge Buckingham Palace | vittima per finta e detective nel nuovo romanzo di Peter James

Un capriccio letterario che nessuno si aspettava: la r egina Camilla ha chiesto al suo scrittore preferito di farla diventare l’ eroina di un giallo. Nel nuovo romanzo di Peter James, Camilla non è soltanto sovrana, ma si trasforma in detective, vittima designata e protagonista di un intrigo che si snoda tra i corridoi di Buckingham Palace in The Hawk Is Dead, ancora inedito in Italia. L’insolita richiesta della regina. Peter James è il noto creatore britannico del celebre detective Roy Grace che ha dato il via a romanzi di successo come Una morte semplice o Il segno della morte, a cui si è ispirata anche una serie tv. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La Regina Camilla sconvolge Buckingham Palace: vittima (per finta) e detective nel nuovo romanzo di Peter James

