La rassegna Cesena in coro torna con un grande concerto e la partecipazione di quattro formazioni locali

Domenica 7 dicembre, alle ore 20.45, alla chiesa di S. Carlo di Cesena si tiene la tradizionale rassegna dei cori cesenati, organizzata dal corio Alio Modo Canticum di Cesena, diretto dalla maestra Loredana Ambrogetti e giunta alla sua ottava edizione. All’evento partecipano altre quattro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Al Cinema Eliseo si Cesena Across The Movie porta i Depeche Mode con ospiti live i Miscelanea Beat La quindicesima edizione della rassegna di cinema e musica Across the Movies è ai nastri di partenza con un programma ricco e variegato pieno di antepri - facebook.com Vai su Facebook

Il coro Cai Cesena canta al Victor - Questi ultimi non vengono usati da noi per una profilazione pubblicitaria, bensì esclusivamente a f ... corrierecesenate.it scrive

Torna “Cori in Circolo”: la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica, formazione e scoperta del territorio - Si sono concluse le iscrizioni alla quarta edizione di “Cori in Circolo”, la rassegna regionale dei cori scolastici promossa dal Circolo Artistico di Arezzo, in collaborazione con il Convitto ... Segnala lanazione.it

Torna “Cori in Circolo”: la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica, formazione e scoperta del territorio - Arezzo, 14 ottobre 2025 – Torna “Cori in Circolo”: la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica, formazione e scoperta del territorio Si sono concluse le iscrizioni alla quarta edizione di ... Da lanazione.it

Il Coro 3D si è esibito davanti al Consiglio comunale - Dopo aver partecipato, lo scorso maggio, al Festival di Primavera, rassegna internazionale per cori scolastici, di voci bianche e giovanili organizzata a Montecatini Terme da Feniarco, il Coro 3D, ... Da ilrestodelcarlino.it