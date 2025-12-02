La Rai lancia Surprise Surprise chi condurrà? Spunta il nome bomba

Tvzap.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News Tv. Il Consiglio di Amministrazione della Rai ha messo sul tavolo una bozza dei palinsesti primaverili che promette scintille, riaccendendo i riflettori su un genere intramontabile: l’emotainment. Al centro dell’attenzione c’è un titolo, per ora soltanto citato: Surprise Surprise. Il format, targato Fremantle, evoca immediatamente i fasti di Carramba che sorpresa e della sua indimenticabile regina, Raffaella Carrà. Nonostante le inevitabili smentite sulla somiglianza, l’intento è chiaro: conquistare il cuore del pubblico. Ma chi avrà l’onore e l’onere di guidare questa rischiosa operazione nostalgia? Le carte in tavola sono ancora tutte da scoprire, tra grandi nomi e clamorosi outsider. 🔗 Leggi su Tvzap.it

la rai lancia surprise surprise chi condurr224 spunta il nome bomba

© Tvzap.it - La Rai lancia Surprise Surprise, chi condurrà? Spunta il nome bomba

