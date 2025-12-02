La raccolta che premia chi la fa
Sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi sono due tra i concetti più dibattuti e discussi in un'epoca, quella attuale, segnata da risorse sempre più limitate e da un impatto ambientale che nessuno di noi può più ignorare.Sono tante le soluzioni messe in atto da aziende e cittadini per. 🔗 Leggi su Today.it
Raccolta differenziata: la Regione premia i Comuni iblei grazie all'impegno dei cittadini Rifiuti, la Regione stanzia i contributi: ai Comuni iblei oltre 1,3 milioni tra differenziata ed extracosti. Ragusa, Vittoria, Modica e Comiso i più finanziati
La raccolta che premia chi la fa - Sconti e premi per chi conferisce le bottiglie in PET negli appositi ecocompattatori Coripet, situati in ogni parte d'Italia
TrabiaLa Regione Siciliana premia l' Amministrazione Bondì per il superamento degli obiettivi di raccolta differenziata - Trabia:La Regione Siciliana premia l' Amministrazione Bondi per il superamento della raccolta differenziata.
Raccolta differenziata. Prato fa meglio di tutti: "Ora la sfida è la qualità" - Prato fa meglio di tutti: "Ora la sfida è la qualità" Dati in costante miglioramento raggiungono in città il record del 70,6%
La raccolta differenziata fa un balzo in avanti dal 64 al 79% in un anno - Il resoconto dei primi 5 mesi dall'introduzione della nuova raccolta differenziata soddisfa l'amministrazione comunale.
Vola la raccolta differenziata: la fa il 74% - Nel mese di settembre 2025 la percentuale di raccolta differenziata a San Lazzaro ha raggiunto il 74,29 per cento
Vola la raccolta carta-cartone, 7 volte superiore a 30 anni fa - In Italia, rispetto a trent'anni fa, si raccoglie carta e cartone quasi sette volte di più.