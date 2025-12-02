Senza infamia e senza lode. Perugia e Terni escono "indenni" dalla classifica della qualità della vita che ogni anno dal 1990 pubblica Il Sole 24 Ore: la prima delle due province sale dalla 40° alla 37° posizione (relativa al 2024), la seconda resta ancorata al 48° posto. Se infatti se va a curiosare nell’albo della classifica, si vedrà che la posizione media è sempre fra il 30° e il 40° posto, con un picco raggiunto nel 1997 (11° posizione). A far notizia è piuttosto il solo podio conquistato dalla provincia perugina che è terza per la qualità di vita delle donne. Indicatore che tiene conto di 14 paramentri come il reddito femminile, il gap con quello maschile, le violenze subite, il numero di laureate, l’occupazione fino alla proatica dello sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La qualità della vita. Perugia e Terni ’tengono’