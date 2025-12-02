La proposta di Bilotti M5S contro i femminicidi | Avvisiamo sempre la donna quando l'indagato si sposta
La senatrice Anna Bilotti (M5S) ha presentato un disegno di legge che rende obbligatoria l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole e introduce nuove tutele contro la violenza di genere. Fanpage.it ne ha parlato con lei per capire cosa cambierebbe davvero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
VIOLENZA SULLE DONNE, PROPOSTA DI LEGGE SENATRICE BILOTTI “Il fatto che le donne continuino a morire o a subire violenza ci consegna una responsabilità enorme: significa che quanto... - facebook.com Vai su Facebook
La proposta di Bilotti (M5S) contro i femminicidi: “Avvisiamo sempre la donna quando l’indagato si sposta” - La senatrice Anna Bilotti (M5S) ha presentato un disegno di legge che rende obbligatoria l'educazione sessuo- fanpage.it scrive
Animali, Bilotti (M5S): mio emendamento contro combattimenti, spero in approvazione - Un emendamento alla manovra a prima firma della senatrice Anna Bilotti (M5S), incluso tra quelli che verranno esaminati in via prioritaria, prevede lo stanziamento di due milioni di eur ... Lo riporta 9colonne.it
Proposta M5s, salario minimo di 9 euro/h negli appalti regionali - Un premio, negli appalti regionali, alle aziende che garantiscono migliori condizioni ai lavoratori, a partire dall'introduzione di un salario minimo di 9 euro lordi all'ora: è la proposta contenuta ... Secondo ansa.it