Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: dopo l'ultimo colloquio con Leocadia, la marchesa prova a sedurre Jana con false promesse, ma l'ex cameriera resta ferma e respinge ogni manipolazione. La Promessa andrà in onda domani su Rete 4 alle 19:40. La celebre soap spagnola, visibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei pressi di Cordova e racconta le vicende che si intrecciano all'interno del palazzo dei marchesi di Luján. Scopriamo l'anteprima delle anticipazioni della puntata: Jana e Curro scoprono cercano nuovi indizi nella stanza segreta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 4 dicembre: Cruz tenta di ingannare Jana per ottenere un’alleata

