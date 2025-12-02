Il Perugia Primavera rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. E stavolta la squadra di Giorgi ci è però andata molto vicino. La Primavera biancorossa torna, in fatti, da Crotone con un punto ma è enorme il rammarico per il rigore sbagliato da Barberini che poteva indirizzare la gara, e il risultato, in un altro modo. Assenti per l’occasione sia Giardino che Dottori, il tiro dagli undici metri, a inizio partita (al 7’) è toccato a Barberini che si è fatto ipnotizzare dal portiere Paciotti. Sono quindi quattro le gare senza vittorie per il gruppo biancorosso che sale a quota 11 punti mentre per il Crotone si tratta del secondo pareggio consecutivo che non toglie di fatto l’ultimo posto in classifica a 4 punti ma permette di accorciare la distanza dal penultimo posto occupato da Palermo e Salernitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Primavera ancora a secco. Pari e rimpianti da Crotone