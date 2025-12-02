La prima azienda italiana che entra in borsa sia a Milano che Parigi e raccoglie 18 milioni

Today.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kaleon, azienda italiana fondata nel 1983 dalla nobile famiglia milanese Borromeo, ha debuttato nelle scorse ore in borsa con una doppia quotazione simultanea a Milano (Euronext Growth Milan) e Parigi (Euronext Growth Paris), la prima operazione di questo tipo nella storia dei due mercati. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cistelaier, prima azienda italiana di PCB qualificata Esa Ecss-q-st-70-60c, un traguardo cruciale per lo Spazio - Cistelaier, Gruppo Finmasi, è la prima azienda italiana di PCB a ottenere la qualifica dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ECSS- adnkronos.com scrive

Agricoltura e innovazione, si cercano nuovi talenti per «The Circle», la prima azienda acquaponica italiana - The Circle, la prima azienda agricola acquaponica italiana, è in cerca di nuovi profili da inserire in organico. Da roma.corriere.it

Despar Nord prima azienda gdo italiana certificata ISO 39001 - Despar Nord ha conseguito la certificazione UNI ISO39001, standard internazionale per promuovere la sicurezza sulla strada implementando un sistema di gestione RTS - Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Prima Azienda Italiana Entra