La Polonia vieta l'allevamento di pellicce | è il 18esimo paese dell'Unione europea

La Polonia è il secondo produttore al mondo di pellicce, superata solo dalla Cina. Il presidente Karol Nawrocki ha firmato la legge che metterà fine alla sofferenza di tre milioni di animali che vengono allevati e uccisi ogni anno negli allevamento di pellicce. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

In Polonia il Natale è un'emozione da condividere: venite con noi alla scoperta di alcune delle principali città polacche e immergetevi nello spirito delle feste! Ad attendervi, tra centri storici e piazze incantevoli, troverete musica allegra, luci scintillanti e so - facebook.com Vai su Facebook

La Pomerania è tra le aree più dinamiche della Polonia. A #joborienta potrai conoscere l’area di Danzica: ecosistemi imprenditoriali, poli tecnologici e qualità della vita sulla costa baltica. Per chi guarda alla mobilità, uno sguardo anche all’offerta universitaria. Vai su X

La Polonia vieta l’allevamento di pellicce: è il 18esimo paese dell’Unione europea - Il presidente Karol Nawrocki ha firmato la legge che metterà fine alla sofferenza di tre milioni di animali che ... fanpage.it scrive

Polonia vieta l'allevamento di animali da pelliccia dal 2033 - Il Sejm ha votato sabato per vietare l'allevamento di animali da pelliccia, che sarà completamente eliminato nei prossimi otto anni. Scrive it.euronews.com

La Polonia vieta l'allevamento di animali da pelliccia dal 2033 (con risarcimenti per le chiusure anticipate) - La Polonia ha approvato sabato un disegno di legge che vieta l'allevamento di animali di pelliccia a fini commerciali: la proposta di tre partiti della coalizione di governo è stata approvata con 339 ... Da corriere.it

Tutto l’orrore degli allevamenti di animali da pelliccia: anche l’EFSA se ne è accorta (e ora vanno vietati al più presto in UE) - L’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico che mette definitivamente sotto accusa il sistema di allevamento di animali da pelliccia in Europa. Scrive greenme.it