La piazza si riprende il suo Capodanno | Forlì torna a ballare per la notte più lunga dell' anno con il dj set di Fabrizio Ferrari

Forlitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per il Capodanno 2026 forlivese che, dopo anni di stop, torna in piazza Saffi mercoledì 31 dicembre per una serata all'insegna della musica pensata per i giovani, ma anche per le famiglie e i bambini. Special guest della festa sarà Fabrizio Ferrari, dj e speaker di Rtl 102.5. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

