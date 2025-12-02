La Perla tutte riassunte le lavoratrici
Arriva il lieto fine per la lavoratrici di La Perla. Ieri sono tornate tutte al lavoro nella nuova società del magnate americano Peter Kern. Con la firma degli ultimi contratti, tutte le oltre 200 dipendenti dello storico marchio bolognese della corsetteria di lusso sono state formalmente riassunte in La Perla Atelier, società controllata da Luxury Holding del miliardario, ex ad di Expedia. "È il passaggio che chiude più di due anni di incertezze, un periodo segnato da sacrifici e paura, ma anche da una determinazione che non è mai venuta meno. Le maestranze, abituate a cucire vere e proprie opere d’arte per il lusso, apprezzate a livello internazionale, hanno tenuto insieme ciò che la speculazione finanziaria stava smontando pezzo per pezzo", affermano Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
