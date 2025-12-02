La pera dell’Emilia Romagna entra nell’alta ristorazione | il perfetto frutto gourmet

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 2 dicembre 2025 - Un frutto, tanti spicchi. La pera dellEmilia-Romagna ritorna alla ribalta. Il frutto più importante del territorio in termini di volumi si racconta in un incontro all’hotel I Portici di Bologna. Lo fa grazie al Consorzio della Pera dell’Emilia-Romagna IGP, protagonista di una doppia strategia che arriva fino al consumatore finale. Dal debutto nel canale Ho.re.ca (hotellerie-restaurant-café) con il “Perfetto frutto gourmet”, pensato per coinvolgere chef e professionisti della ristorazione, al grande ritorno in comunicazione incentrato su salute, benessere e stile di vita attivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

