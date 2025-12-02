La passata di pomodoro più buona? Gambero Rosso incorona Cirio | dolce e per niente acida

Se non avete fatto la passata di pomodoro in casa, Gambero Rosso viene in vostro soccorso, stilando la classifica delle 5 migliori da acquistare al supermercato. L’indagine è stata condotta con un metodo rigoroso: un blind test, ovvero l’assaggio delle passate senza conoscere preventivamente la marca del prodotto. Questo approccio garantisce l’imparzialità della valutazione, permettendo ai giudici di concentrarsi esclusivamente sulle caratteristiche organolettiche: colore, consistenza, profumo e sapore. In cima alla classifica delle passate di pomodoro del supermercato stilata da Gambero Rosso si trova Cirio, storica azienda torinese fondata da Francesco Cirio nel 1856. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La passata di pomodoro più buona? Gambero Rosso incorona Cirio: dolce e per niente acida

