la pace non si fa a occhi chiusi

In Europa convivono due realtà: quella che si vede sui giornali, e quella che ci ostiniamo a rimuovere. Da un lato, il racconto puntuale di ciò che accade sul campo: la Russia che conquista la superiorità tecnologica nei droni, con unità specializzate, fibra ottica per il controllo a lungo raggio e un'industria bellica che si aggiorna e si espande ogni mese. Dall'altro, il dibattito europeo che procede come se fossimo nel mondo di ieri, convinti che la pace sia un diritto naturale, una condizione stabile, una specie di garanzia costituzionale del pianeta. Il punto non è accusare qualcuno, ma osservare il divario crescente tra realtà e percezione.

