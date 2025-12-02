La nuova versione di Gemini agita OpenAI | Sam Altman dichiara un codice rosso per migliorare ChatGPT

L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato un «codice rosso» per migliorare la qualità di ChatGPT, il più popolare chatbot di intelligenza artificiale. Lo riporta il Wall Street Journal, che ha preso visione di un promemoria diffuso all’interno dell’azienda. Secondo quanto riferito dal quotidiano economico americano, Altman avrebbe deciso di sospendere temporaneamente altri progetti per dare la priorità al suo progetto di punta. La concorrenza di Gemini. La fretta di OpenAI per migliorare ChatGPT è, con ogni probabilità, un risultato diretto della crescente competizione degli altri player della Silicon Valley nel settore dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Open.online

