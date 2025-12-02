La Nuova Rimonta col cuore | la Virtus Cesena arpiona una vittoria necessaria

Una vittoria necessaria, sofferta, struggente per la Nuova Virtus Cesena. Una vittoria che dà fiato, respiro, ossigeno, vitali per non affondare nell'infuriare della tempesta. Serviva battere le avversarie del Peperoncino Basket per agganciarle a quota 4 punti in classifica, staccandosi di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

