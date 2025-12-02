La nuova frontiera della cucina siciliana nasce dal bosco

Sulle colline di Valverde, tra il profumo dei pini e uno sguardo che corre dall’Etna al mare, sorge Tenuta Carminello: un antico casale ottocentesco trasformato in ristorante e luogo di accoglienza.Qui abbiamo incontrato Marco Celeschi, titolare e anima del progetto, che davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

PRP: la nuova frontiera nella medicina rigenerativa Il PRP, Plasma Ricco di Piastrine, è un concentrato ottenuto dal sangue del paziente stesso che, attraverso un processo specifico, si trasforma in un gel ad alta concentrazione capace di stimolare la rigene - facebook.com Vai su Facebook

PrEP iniettabile: una nuova frontiera per la prevenzione dell’HIV Vai su X

La nuova frontiera della cucina siciliana nasce dal bosco - Gli antipasti e i grandi taglieri propongono salumi e formaggi siciliani, selvaggina, carni di bosco, conserve e confetture fatte in ... Da cataniatoday.it

Ginkgo e il Metodo Acquaviva: la nuova frontiera della cucina per la longevità a Palazzo di Varignana - Come se non bastassero i 30 ettari di prati e paesaggio collinare dove è inserito e quasi racchiuso come nell’abbraccio di un antifeatro naturale, Palazzo di Varignana, nell’omonimo borgo bolognese, ... Riporta milanofinanza.it

Plant based d’autore: la nuova frontiera della cucina vegetariana - Stella verde Michelin, è guidato dallo chef siciliano Ettore Moliteo, propugnatore della «cucina intelligente»: leggi vegetale, dunque etica e sostenibile. Segnala panorama.it

I migliori ristoranti di Agrigento per scoprire la nuova cucina siciliana - Da Pindaro, che la definì la più bella città dei mortali, alla “Strada di Agrigentum” di Salvatore Quasimodo. Scrive gamberorosso.it