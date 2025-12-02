La nuova Ferrari F1 del 2026 supera il primo esame | crash test passati senza problemi

La Ferrari F1 2026 passa i crash test FIA del progetto 678: scocca omologata prima della fine del Mondiale. Segnale chiaro della scelta di Maranello di anticipare tutti dopo il disastro della SF-25. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Penultimo GP: caos gomme e Ferrari allo sbando Nella nuova puntata di F1 Garage, Matteo Mazza e Werner Quevedo commentano qualifiche e risultati: Verstappen sorpreso, Alonso e Tsunoda davanti Leclerc e Hamilton in crisi Gomme Pirelli obbligatorie - facebook.com Vai su Facebook

La nuova Ferrari F1 del 2026 supera il primo esame: crash test passati senza problemi - La Ferrari F1 2026 passa i crash test FIA del progetto 678: scocca omologata prima della fine del Mondiale. Lo riporta fanpage.it

La Ferrari 2026 soddisfa i due piloti mentre emerge il nome che potrebbe sostituire Hamilton in futuro: le notizie sulla F1 del 18 novembre - Hamilton e Leclerc hanno provato la vettura 2026 e un pilota sarebbe pronto a sostituire l'inglese: le notizie di F1 del 18 novembre. Si legge su f1ingenerale.com

F1 2026: la verità su sospensioni, diffusore e fondo oltre le fake news - Ecco l’analisi tecnica reale basata su regolamento e dati. Riporta newsf1.it

F1 | Ferrari: la 678 ha già superato i crash test per l'omologazione 2026 - La Scuderia spera di chiudere la stagione ad Abu Dhabi con un piazzamento più confortante rispetto al risultato molto deludente raccolto in Qatar, ma l'impegno della squadra di Maranello è da tempo ri ... Segnala msn.com

F1 | Ferrari, cambia tutto: Hamilton e Leclerc incoraggiati dalla vettura 2026 - Da Maranello arrivano segnali positivi: Hamilton e Leclerc avrebbero promosso i progressi portati sulla Ferrari del 2026 ... f1ingenerale.com scrive

Hamilton e Leclerc contenti, Ferrari 2026 ok: l'indiscrezione fa sognare ma Ralf Schumacher spara a zero su Elkann - Secondo i rumors Lewis Hamilton e Charles Leclerc avrebbero approvato i progressi della nuova Ferrari 2026 al simulatore ma intanto Ralf Schumacher ha avuto parole dure su Elkann ma non solo ... Secondo sport.virgilio.it