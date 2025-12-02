La notte nel cuore | le anticipazioni trama e cast della 40esima puntata

, 2 dicembre. Questa sera, 2 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 40esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (trama). A cena, Peri insiste per alloggiare in casa e ammette di aver approfittato del viaggio per venire a trovare Cihan. Alla fine, la ragazza accetta di stare in albergo. Dopo aver scoperto l’innocenza di Sevilay, Cihan e Melek, sollevati e desiderosi di chiarire ogni dubbio, si mettono in contatto con Nuh, chiedendogli con insistenza notizie di Sevilay, sperando di riuscire a fare luce sulla sua situazione e scoprire dove si trovi. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 40esima puntata

