La Notte nel Cuore anticipazioni quarantunesima puntata di martedì 9 dicembre 2025

Nuh e Sevilay diventano finalmente marito e moglie, ma i problemi continuano a non mancare. Nella prossima puntata de La Notte nel Cuore, in onda su Canale 5, in prima serata, martedì 9 dicembre 2025, il ragazzo entra infatti in sala operatoria, subito dopo lo scambio dei voti nuziali con la sua amata, per cercare di sconfiggere il tumore al cervello. Ecco le anticipazioni. . 1×100: Harika ed Esat parlano del loro comportamento ostile verso i fratelli, Nuh e Melek, e di come hanno trattato la madre per troppo tempo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - La Notte nel Cuore, anticipazioni quarantunesima puntata di martedì 9 dicembre 2025

