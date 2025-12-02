la notte nel cuore anticipazioni puntate di stasera 2 dicembre della soap turca di canale 5

La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, martedì 2 dicembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:22 e ci terranno compagnia fino alle 23:40 circa? Al centro dei riflettori troveremo Sumru, assalita da un sospetto atroce: ha davvero ucciso Halil? Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera. La notte nel cuore, anticipazioni del 2 dicembre: Sumru ha ucciso Halil?. La storyline prenderà il via nel momento in cui Halil entrerà nel negozio di tappeti di proprietà di Sumru. La sua intenzione non sarà quella di acquistare un arazzo, ma piuttosto diffamare la donna pubblicamente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

