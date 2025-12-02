La notte nel cuore anticipazioni puntate di stasera 2 dicembre della soap turca di Canale 5
La soap turca La notte nel cuore tornerà stasera, martedì 2 dicembre su Canale 5. Cosa accadrà nelle nuove puntate che prenderanno il via alle 21:22 e ci terranno compagnia fino alle 23:40 circa? Al centro dei riflettori troveremo Sumru, assalita da un sospetto atroce: ha davvero ucciso Halil? Scopriamo insieme le trame complete dei tre episodi in onda stasera. La notte nel cuore, anticipazioni del 2 dicembre: Sumru ha ucciso Halil?. La storyline prenderà il via nel momento in cui Halil entrerà nel negozio di tappeti di proprietà di Sumru. La sua intenzione non sarà quella di acquistare un arazzo, ma piuttosto diffamare la donna pubblicamente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondisci con queste news
Carosello in Love VS La notte nel cuore Qual è stato il programma più visto dagli italiani ? - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni turche La notte nel cuore: Halil è vivo o morto? Spoiler choc/ Cos’accadrà prossime puntate - Cos'accadrà nelle prossime puntate dopo la confessione di Sumru ... Riporta ilsussidiario.net
La notte nel cuore anticipazioni trama 2 dicembre 2025 - Scopri insieme a noi le ultime anticipazioni de La notte nel cuore per la puntata del 2 dicembre 2025. Secondo novella2000.it
La notte nel cuore, anticipazioni 9/12: Nuh sposa Sevilay e viene operato al cervello - Nuh convola a nozze con Sevilay prima di operarsi; nel frattempo, per il gemello di Melek ci saranno soltanto il 40% di possibilità di sopravvivenza ... Riporta it.blastingnews.com
La notte nel cuore, nuove puntate: le anticipazioni del 30 novembre e del 2 dicembre 2025 - La serie di produzione turca "La notte nel cuore" prosegue su Canale 5 con due episodi in onda oggi, 30 novembre, e martedì 2 dicembre 2025. Lo riporta today.it
La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 25 novembre, della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi serali La notte nel cuore, in onda martedì 25 novembre su Canale 5? Segnala superguidatv.it
La notte nel cuore anticipazioni trama 30 novembre 2025 - Anticipazioni e trama de La notte nel cuore del 30 novembre 2025: cosa succede nella puntata di domenica della serie turca ... Segnala novella2000.it