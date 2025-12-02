La notte nel cuore anticipazioni martedì 9 dicembre | il dramma dopo le nozze di Nuh e Sevilay

Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 9 dicembre alle ore 21:20 su Canale5. Canan non solo viene derubata ma scopre il tradimento di Bunyamin e aggredisce Turkan. Nuh sposa Sevilay, poi va in ospedale e apprende che la situazione con il tumore è ormai critica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Fugge nel cuore della notte dopo aggressione e violenza sessuale - facebook.com Vai su Facebook

La notte nel cuore, anticipazioni martedì 9 dicembre: il dramma dopo le nozze di Nuh e Sevilay - Le anticipazioni della prossima puntata de La notte nel cuore in onda martedì 9 dicembre alle ore 21:20 su Canale5 ... fanpage.it scrive

Anticipazioni “La notte nel Cuore”, episodi del 2 dicembre 2025: Halil è davvero morto? - Grande colpo di scena con l’appuntamento di oggi: Sumru spara senza esitazione Halil. Lo riporta alfemminile.com

La notte nel cuore, anticipazioni puntate di stasera, 2 dicembre, della soap turca di Canale 5 - Cosa accadrà negli episodi serali La notte nel cuore, in onda martedì 2 dicembre su Canale 5? Si legge su superguidatv.it

Anticipazioni turche La notte nel cuore: Halil è vivo o morto? Spoiler choc/ Cos’accadrà prossime puntate - Cos'accadrà nelle prossime puntate dopo la confessione di Sumru ... Da ilsussidiario.net

Le anticipazioni della puntata di stasera di “La notte nel cuore”: la famiglia scopre che Nuh ha un tumore al cervello - Nuh, dopo aver affrontato Sumru, incassa un rifiuto e decide di restare a Konya insieme a Tahsin (Ilker Aksum) finché la madre non sarà pronta a perdonarlo. Da iodonna.it

«La notte nel cuore», anticipazioni: colpo di scena inatteso, Sumru è nei guai - Mentre la tensione cresce, nuovi amori e segreti cambiano il destino dei protagonisti de «La notte del cuore»: cosa succederà ... Si legge su msn.com