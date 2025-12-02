La notte di San Niccolò Tradizione e insegnamenti
GUALDO TADINO – Si rinnova la sera di venerdì 5 dicembre la secolare tradizione del San Niccolò. Viene attuata ogni anno, per la gioia di bambini, genitori e nonni. La organizzano e gestiscono gli scout dell’ Agesci e del Masci. La sera della vigilia della festa liturgica del 6 dicembre, il santo vescovo, rivestito di solenni e vistosi abiti pontificali, con tanto di mitria in testa e pastorale in mano, accompagnato da un chierichetto, passa per le vie cittadine, si ferma nelle case dove vivono i bambini, dialoga con i piccoli che lo attendono con ansia e non senza emozione, in qualche caso con le lacrime agli occhi, perché il grande santo "sa tutto"; chiede ai piccoli interlocutori se sono stati buoni, se hanno fatto capricci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
