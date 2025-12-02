La notte delle leggende al Franco Scoglio grande festa per i 125 anni del Messina

Una notte di festa per celebrare una squadra, una storia, una città. Il Franco Scoglio si è riempito in occasione del 125° compleanno del Messina, celebrato in grande stile di fronte a quasi 10mila spettatori. Uno spettacolo che ha raccolto non solo tante icone passate dallo Stretto ma pure. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

#Messina, LA “NOTTE DELLE LEGGENDE” per 125 anni di Storia Giallorossa: LO STADIO “FRANCO SCOGLIO” SI TINGE DI PASSIONE - facebook.com Vai su Facebook

Messina: storia, passione, identità. Al “Franco Scoglio” in campo le leggende FOTO - Tante piccole sfaccettature, un puzzle che pezzo dopo pezzo è stato composto attraverso un ... Secondo msn.com

Franco Scoglio e la morte in diretta tv, il figlio Tobias: «Come un film horror, alle 4 di notte studiava le formazioni in camera...» - A Genova, sponda rossoblù, ancora oggi che ricorre il 20° anniversario dalla sua morte, lo ricordano coma una bandiera. Si legge su corriereadriatico.it

Franco Scoglio e la morte in diretta tv, il figlio Tobias: «Come un film horror, alle 4 di notte studiava le formazioni in camera...» - Scoglio aveva una dedizione maniacale verso il suo lavoro da tecnico, rivela Tobias: «Ricordo un episodio prima di un derby nell'aprile del 2001, eravamo insieme in una stanza d'hotel alla vigilia ... Riporta leggo.it