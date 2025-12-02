La notte della moda inglese | i vincitori e le star sul red carpet dei Fashion Awards 2025
L a Royal Albert Hall torna a ospitare il meglio della moda londinese. Anche nel 2025, i Fashion Awards, presentati da Pandora e diretti per la prima volta dalla nuova CEO del BFC, Laura Weir, hanno celebrato Londra e il suo stile, nonché l’influenza in campo culturale e il suo potere creativo. Gisele Bündchen e l’abito metallico con cut-out che accende il red carpet di Doha X Sul blue carpet star, modelle e rappresentati della moda made in UK hanno indossato un flusso continuo di look audaci, omaggi d’archivio e nuove estetiche, che raccontano dove andrà la moda nei prossimi anni. E celebrano i protagonisti di quella corrente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Scopri altri approfondimenti
Animazione 2.1. . Questa sera notte della moda!!!! Da sabato prossimo si ritorna alle notti di ballo ? - facebook.com Vai su Facebook
La notte dei romantici, i Modà si riprendono San Siro: concerto evento il 12 giugno - Milano, 5 giugno 2025 – Manca una settimana al concerto evento dei Modà il 12 giugno allo stadio San Siro di Milano. Segnala ilgiorno.it
Una 'Notte dei Romantici' con i Modà in tour a Bologna - Una 'Notte dei Romantici' con i Modà, che in carriera hanno ottenuto un disco di Diamante, massimo riconoscimento per la musica in Italia, 31 dischi di Platino, 9 dischi d'Oro, oltre ad aver venduto ... ansa.it scrive