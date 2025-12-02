La notte della moda inglese | i vincitori e le star sul red carpet dei Fashion Awards 2025

L a Royal Albert Hall torna a ospitare il meglio della moda londinese. Anche nel 2025, i Fashion Awards, presentati da Pandora e diretti per la prima volta dalla nuova CEO del BFC, Laura Weir, hanno celebrato Londra e il suo stile, nonché l’influenza in campo culturale e il suo potere creativo. Gisele Bündchen e l’abito metallico con cut-out che accende il red carpet di Doha X Sul blue carpet star, modelle e rappresentati della moda made in UK hanno indossato un flusso continuo di look audaci, omaggi d’archivio e nuove estetiche, che raccontano dove andrà la moda nei prossimi anni. E celebrano i protagonisti di quella corrente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

