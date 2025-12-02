La Niña su Sanremo 2026 | Non si può essere esclusi da qualcosa a cui non si prende parte

Dopo l’annuncio dei trenta Big in gara a Sanremo 2026, fatto da Carlo Conti domenica 30 dicembre, durante il Tg1, gli utenti si sono scatenati. In molti hanato negativamente il cast, giudicandolo piuttosto deboluccio; altri, invece, si sono chiesti chi sia stato escluso dalla competizione. Oltre ai Jalisse, rifiutati per la ventinovesima settimana consecutiva, è saltato fuori anche il nome de La Niña. La Niña non è interessata al Festival di Sanremo. La cantautrice napoletana, al secolo Carola Moccia, ha però voluto mettere le cose in chiaro, rivelando di non aver inviato nessun brano al direttore artistico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

