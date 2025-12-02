La Necropoli Longobarda | Presto tornerà a splendere nel cuore di Castel Trosino

Proseguono a ritmo serrato gli interventi di riqualificazione nella Necropoli Longobarda di Castel Trosino, uno dei tesori archeologici più suggestivi del territorio ascolano. A confermarlo è il sindaco Marco Fioravanti, che sottolinea come l’area stia vivendo una fase di profondo rinnovamento. "Nuove passerelle pedonali e percorsi esplicativi – conferma il primo cittadino –, impianto di illuminazione e videosorveglianza, restauro di sculture, tomba e cappella e tanto altro. Presto tornerà a splendere un suggestivo scorcio nel cuore del borgo". Il progetto rientra nell’intervento Pinqua, finanziato con fondi Pnrr all’interno del programma ’Riabitare i Parchi’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Necropoli Longobarda: "Presto tornerà a splendere nel cuore di Castel Trosino"

