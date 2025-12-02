La Nato dopo l’Ucraina pronta a sguainare la spada digitale | perché si parla di attaccare la Russia in maniera preventiva

La Nato starebbe pensando a possibili risposte più aggressive nei confronti degli attacchi ibridi della Russia. Lo ha dichiarato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare dell’Alleanza atlantica, intervistato dal Financial Times. (ANSA FOTO) – Notizie.com “Stiamo esaminando tutto sul fronte informatico, siamo per così dire reattivi. – ha detto Cavo Dragone – Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”. L’ammiraglio ha precisato che un’opzione del genere è però “più lontana dal nostro modo di pensare”. 🔗 Leggi su Notizie.com

