La Nato starebbe pensando a possibili risposte più aggressive nei confronti degli attacchi ibridi della Russia. Lo ha dichiarato l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare dell’Alleanza atlantica, intervistato dal Financial Times. (ANSA FOTO) – Notizie.com “Stiamo esaminando tutto sul fronte informatico, siamo per così dire reattivi. – ha detto Cavo Dragone – Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”. L’ammiraglio ha precisato che un’opzione del genere è però “più lontana dal nostro modo di pensare”. 🔗 Leggi su Notizie.com

La Nato (dopo l'Ucraina) pronta a sguainare la spada digitale: perché si parla di attaccare la Russia in maniera preventiva