La Nato ammette la possibilità di una guerra preventiva contro la Russia | ogni maschera è definitivamente caduta
Una possibilità tragica, che ora viene apertamente ammessa dalla Nato La Nato potrebbe compiere ai danni della Russia una aggressione preventiva. Lo ha recentemente dichiarato al "Financial Times" l'ammiraglio Cavo Dragone. Proprio ora che sembrava si fosse trovato un possibile accordo tra St. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Per la prima volta il vertice militare dell’Alleanza Atlantica, per bocca di Giuseppe Cavo Dragone, ammette che sono allo studio risposte reattive per le minacce ibride russe Di Ettore Bellavia #1dicembre Vai su X