La mostra fotografica di Rodney Smith a Palazzo Roverella a Rovigo

In Veneto, aperta al pubblico la grande mostra “Rodney Smith. Fotografia tra reale e surreale”. Fino al 1° febbraio a Palazzo Roverella a Rovigo. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - La mostra fotografica di Rodney Smith a Palazzo Roverella a Rovigo

Leggi anche questi approfondimenti

ROBERTO MAC: PAESAGGI E MACRO - Mostra Fotografica dal 1 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 - VICTORY BAR CAFFETTERIA - LODI - facebook.com Vai su Facebook

Il bizzarro “altrove” di Rodney Smith in mostra. Oltre 100 fotografie a Rovigo - Una mostra “sospesa”, fuori dallo spazio e dal tempo, quella di Rodney Smith a Palazzo Roverella. Come scrive artribune.com

Le fotografie di Rodney Smith dimostrano che l’eleganza può essere visionaria - La mostra in corso a Palazzo Roverella di Rovigo apre le porte del mondo visionario ed elegante di Rodney Smith, in 100 foto ... Segnala exibart.com

"Fotografia tra reale e surreale": il mondo di Rodney Smith in mostra a Rovigo - Per gli amanti della foto d'autore è imperdibile la grande retrospettiva dedicata al celebre fotografo newyorkese Rodney Smith, scomparso nel 2016 dopo una lunga e celebrata carriera. Secondo rainews.it

Rodney Smith, l’acclamato fotografo newyorchese sarà il protagonista della nuova mostra di palazzo Roverella. Aprirà il tre ottobre - Per la prima volta in Italia, arriva a Palazzo Roverella a Rovigo una grande mostra monografica che celebra l'opera dell'acclamato fotografo newyorkese Rodney Smith (1947- Riporta ilgazzettino.it

Rodney Smith, viaggio ai confini del reale: in mostra a palazzo Roverella gli scatti iconici del fotografo newyorchese - Quel giorno mi chiamò in galleria per chiedermi se fossi disponibile a vedere il suo portfolio fotografico. Riporta ilgazzettino.it

Eleganza e ironia surreale, l' occhio di Rodney Smith - (di Luciano Fioramonti) Un "ansioso solitario" che trovava sollievo nel cogliere immagini considerandole un modo per "riconciliare il quotidiano con l'ideale", per tradurre le proprie emozioni nella ... ansa.it scrive