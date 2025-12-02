La mostra fotografica di Rodney Smith a Palazzo Roverella a Rovigo

Tv2000.it | 2 dic 2025

In Veneto, aperta al pubblico la grande mostraRodney Smith. Fotografia tra reale e surreale”. Fino al 1° febbraio a Palazzo Roverella a Rovigo. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

la mostra fotografica di rodney smith a palazzo roverella a rovigo

© Tv2000.it - La mostra fotografica di Rodney Smith a Palazzo Roverella a Rovigo

