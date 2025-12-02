La moschea deve fare le valigie da via Giovanni XXIII. Lì non può più stare. "Non è una situazione dignitosa. Quella sede è inadeguata", aveva ammesso un mese fa il sindaco Jamil Sadegholvaad, incalzato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Gioenzo Renzi. Che dà battaglia contro il centro islamico Al Tawid dal 2004. Il primo cittadino aveva promesso di avviare "una commissione consiliare" per risolvere il problema della moschea. E così sarà. Un percorso iniziato ufficialmente ieri: la riunione settimanale dei capigruppo ha approvato l’istituzione della commissione che dovrà trovare la soluzione per la moschea di borgo Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La moschea a Borgo Marina. I partiti trovano un accordo: "Via libera allo spostamento"