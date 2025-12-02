La moda torna protagonista a Bagheria | successo per il Christmas fashion show nei saloni di Palazzo Butera
La moda riafferma la sua centralità nella vita culturale della città con il raffinato Christmas Fashion Show, un elegantissimo vernissage che ha illuminato i saloni storici di Palazzo Butera. L’evento, fortemente sostenuto dall’Amministrazione comunale di Bagheria, ha riportato in passerella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Torna di moda tra i pali - facebook.com Vai su Facebook